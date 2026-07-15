Foto SSCNapoli, svelata la nuova collezione di rappresentanza: da domani in vendita negli store

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Il Napoli lancia la Collezione Rappresentanza del Centenario: online e da domani 16 luglio negli store.

La SSC Napoli presenta la nuova collezione di rappresentanza per il centenario. Tre colori per t-shirt, polo, tute e cappellini: azzurro, bianco e blu. Di seguito la nota ufficiale del club azzurro.

"Cento anni di storia non si raccontano. Si indossano. Nasce la Collezione Rappresentanza: un omaggio a un secolo di identità, orgoglio e appartenenza, pensata per chi vive il Napoli con passione, ogni giorno. I colori iconici, i richiami alla nostra tradizione e i dettagli celebrativi reinterpretano l'anima autentica del Club in chiave contemporanea, trasformando ogni capo in un simbolo di una passione senza tempo. Perché rappresentare il Napoli va oltre i novanta minuti. È un modo di essere, di vivere e di portare con orgoglio i colori che ci uniscono, ovunque.

Da oggi, quell'orgoglio prende forma in una collezione pensata per accompagnarti dentro e fuori dallo stadio. La Collezione Rappresentanza è ora disponibile online. Da domani, 16 luglio, ti aspetta anche negli Store Ufficiali SSC Napoli".