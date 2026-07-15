Lukaku e De Bruyne, svelata la data in cui conosceranno Allegri

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Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si aggregheranno al Napoli soltanto il prossimo 5 agosto. I due calciatori, infatti, non prenderanno parte alla prima fase della preparazione estiva con il resto della squadra e raggiungeranno i compagni direttamente durante il ritiro di Castel di Sangro. A confermare il programma è stato l'allenatore Massimiliano Allegri, che ha chiarito come entrambi saranno a disposizione esclusivamente a partire da quella data, seguendo un percorso concordato con il club.

Esordio previsto durante il ritiro di Castel di Sangro

Il loro arrivo coinciderà con uno degli appuntamenti più attesi della seconda parte del ritiro estivo. Proprio il 5 agosto, infatti, il Napoli sarà impegnato a Castel di Sangro, dove affronterà l'Osasuna in un test amichevole di prestigio. L'inserimento di Lukaku e De Bruyne avverrà quindi in una fase già avanzata della preparazione, consentendo ai due di iniziare gradualmente il lavoro con il gruppo.