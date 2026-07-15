Allegri e il 'silenzio' sui singoli. Ma ieri ha fatto un'eccezione

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Ieri Allegri in conferenza stampa ha preferito non parlare dei singoli, ha detto che vuole prima conoscerli come gli aveva insegnato un suo vecchio allenatore. Ma ha fatto un'eccezione quando gli hanno chiesto di De Bruyne.

Quale crede sia la collocazione tattica più idonea per De Bruyne?

"Fatemelo allenare e vedere, poi dopo... sicuramente sa giocare discretamente bene al calcio ed è già un vantaggio. Poi vediamo quando arriva". ADL: "Te lo chiedono perché De Bruyne si lamentò di come lo impiegava Conte", Allegri: "Fino all'infortunio è stato importante per il Napoli, Conte lo utilizzò in maniera congeniale, poi è da fuori, bisogna essere dentro. All'andata a Milano fece una buona gara, è un giocatore straordinario".