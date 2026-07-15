Fabian vince tutto e ora sogna il Mondiale: a Napoli è stato sottovalutato?

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Forse non se n'è mai parlato abbastanza, forse è arrivato troppo presto, in sordina, forse non ha mai lasciato il segno come altri. Ma Fabian Ruiz, arrivato nel 2018 con Ancelotti, sta facendo la storia ed è passato per Napoli. Un vanto per il club azzurro anche se il suo addio nel 2022 non fece rumore come altri. Per molti non si trattò di una grande perdita. Il campo però ha detto altro. In azzurro ha vinto una Coppa Italia nel 2020, ora è in finale ai Mondiali, col Psg ha vinto 4 scudetti e 2 Champions, con la sua nazionale ha anche vinto l'Europeo nel 2024. Insomma, un campione vero, un vincente autentico che oggi, all'età di 30 anni, sogna di alzare in cielo la Coppa del Mondo.

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