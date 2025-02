Ufficiale Ammenda dopo Napoli-Juventus, accolto in parte il ricorso di ADL: multa ridotta

La SSC Napoli ha ottenuto una riduzione significativa della multa inflitta dopo la partita contro la Juventus del 25 gennaio 2025. Inizialmente, il Giudice Sportivo aveva multato il club di 20.000 euro a causa di comportamenti scorretti da parte dei tifosi, che avevano utilizzato un laser e lanciato petardi durante l'incontro.

Dopo il ricorso presentato dal presidente Aurelio De Laurentiis tramite l'avvocato Mattia Grassani, la Corte sportiva d'Appello ha accolto parzialmente la richiesta, abbassando la sanzione a 7.000 euro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla prima sezione della Corte, composta dal presidente Carmine Volpe e dai membri Alberto Urso, Andrea Lepore e Antonio Cafiero.

Nella sentenza si legge che l'udienza si è svolta il 25 febbraio 2025 in videoconferenza, in seguito al reclamo presentato dalla SSC Napoli il 5 febbraio 2025. Il collegio ha riconosciuto le argomentazioni di De Laurentiis e Grassani, decidendo di ridurre la multa in modo significativo.