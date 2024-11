Ufficiale Amorim è il nuovo allenatore del Man United, ma non subito: ecco quando comincerà

vedi letture

Dopo giorni convulsi e di trattative tra club per sbloccare la situazione, improvvisamente, ecco l'annuncio: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United. Il tecnico portoghese di 39 anni lascia lo Sporting Lisbona dopo 4 anni intensi e cinque trofei (tra campionato, Coppa di Portogallo e Supercoppa portoghese) e firma un contratto con i Red Devils fino al 2027 - con un'opzione del club per un anno aggiuntivo -, ma non sbarcherà subito in Premier League. Infatti, come rivelato dal club inglese, Amorim siederà sulla panchina dello United solo da lunedì 11 novembre, in seguito alla gara contro il Leicester. Prima della pausa nazionali di novembre prevista. Fino a quel momento, dunque, la squadra verrà guidata dall'attuale allenatore ad interim Van Nistelrooy.

Il comunicato ufficiale "Il Manchester United è lieto di annunciare l'assunzione di Ruben Amorim come allenatore della prima squadra maschile, soggetto ai requisiti del visto di lavoro. Rimarrà fino a giugno 2027, con un'opzione del club per un anno aggiuntivo, una volta che avrà adempiuto ai suoi obblighi con il suo attuale club. Ruben si unirà al Manchester United lunedì 11 novembre. È uno degli allenatori giovani più promettenti e apprezzati del calcio europeo. Altamente decorato sia come giocatore che come allenatore, i suoi titoli includono la vittoria della Primeira Liga due volte in Portogallo con lo Sporting CP; la prima delle quali è stata il primo titolo del club dopo 19 anni. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all'arrivo di Ruben", la chiosa dell'annuncio.