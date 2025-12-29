Anche con l'Europa il Napoli corre in campionato: ha un punto in meno rispetto a un anno fa

vedi letture

Il dibattito sul Napoli favorito o meno per lo scudetto è tornato centrale dopo alcune dichiarazioni di Antonio Conte, che fin dall’inizio ha invitato alla prudenza. Il tecnico azzurro ha ribadito come il titolo vinto l’anno scorso sia stato “quasi un miracolo” e che certi miracoli non si ripetono facilmente, soprattutto perché “Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre e valore patrimoniale, sono diverse da tutti”. Parole che non sono piaciute, tra gli altri, all’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, secondo cui “il Napoli è nettamente favorito, è campione e ha fatto investimenti importanti”.

Ma a parlare sono i numeri. Nella scorsa stagione il Napoli non aveva impegni europei, situazione che oggi dovrebbe teoricamente favorire il Milan di Massimiliano Allegri. Eppure, dopo 17 giornate (con una partita in meno), il Napoli è terzo a 34 punti, a ridosso di Inter e Milan. Un anno fa, alla stessa quota di gare, ne aveva 35. Solo un punto di differenza: le polemiche, forse, sono davvero esagerate. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.