Prima pagina Anche la Juventus in corsa? Tuttosport: "Motta, esame Scudetto"

Gli occhi di questa domenica calcistica saranno puntati tutti sull'Allianz Stadium. La Juventus di Thiago Motta sfiderà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in un match importantissimo per le zone alte della classifica. I bianconeri, in caso di successo potrebbero anche rientrare nella lotta per lo scudetto. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Motta esame scudetto".