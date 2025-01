Ufficiale Anguissa ci ha preso gusto! Si aggiudica un altro premio da MVP

Frank Zambo Anguissa, autore del momentaneo gol del pareggio del Napoli che ha dato il via alla rimonta azzurra contro la Juventus, è l'MVP della sfida dello Stadio Maradona. Il centrocampista, autore dell'ennesima ottima prestazione, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince per la quarta volta in stagione il Panini Player of the Match. Di seguito la foto.