Anziana getta candeggina sui tifosi in festa: un ragazzo finisce in ospedale

Ieri notte, in attesa della festa scudetto in parte sfumata oggi, Napoli è stata invasa da migliaia di tifosi. Disagi per i residenti nel centro storico che hanno ha dovuto ‘subire’ urla e chiasso fino a notte fonda. Un'anziana, stando anche ai video pubblicati dall'account Instagram Welcometofavelas_4k, ha gettato acqua e candeggina sui rumorosi tifosi. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram uno dei tifosi sarebbe finito in ospedale perché colpito da tale intruglio.