Arsenal, vigilia tormentata: ecco cosa è accaduto negli aeroporti inglesi

vedi letture

Vigilia movimentata per l’Arsenal in vista della sfida contro il Napoli. Il viaggio dei Gunners è stato rallentato dal caos negli aeroporti britannici, causato da un guasto al sistema di gestione del traffico aereo. Il ritardo ha costretto Mikel Arteta a rinunciare alla conferenza stampa prevista ieri sera allo stadio Maradona. L’Arsenal ha dovuto attendere per diverse ore al centro sportivo prima di riuscire finalmente a partire alla volta dell’Italia.

Arsenal a Napoli in ritardo, Arteta parla a Capodichino

I Gunners sono atterrati all’aeroporto di Capodichino intorno alle 21.30. Saltato l’appuntamento con i giornalisti al Maradona, Arteta ha parlato direttamente in aeroporto. Subito dopo, l’allenatore e la squadra si sono diretti verso l’hotel di Nola, dove l’Arsenal trascorrerà le ultime ore prima della sfida contro il Napoli. Una vigilia decisamente diversa da quella programmata per i Gunners.