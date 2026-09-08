Ufficiale Pallone d'Oro, svelati i 30 candidati: out Osimhen, c'è l'ex Kvaratskhelia

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France Football e la UEFA hanno ufficialmente reso nota la lista dei 30 calciatori candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2026. Tra conferme, grandi ritorni e giovani stelle del panorama mondiale, l'elenco raccoglie i migliori interpreti della stagione tra club e selezioni nazionali. Nell'elenco c'è anche Messi, out Osimhen invece.

Gli spunti principali della lista

Harry Kane si attesta tra i grandi favoriti della vigilia grazie alla conquista del titolo di capocannoniere e al double di trofei nazionali con il Bayern Monaco. Ovviamente il Psg domina le nomination con un blocco nutrito di protagonisti tra cui Vitinha, Hakimi, Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves e Pacho. La Spagna vincitrice dei principali tornei internazionali trova ampissimo spazio con la conferma dei giovani Pau Cubarsí e Lamine Yamal oltre all'esperienza di Rodri e Fabián Ruiz.