Doppio forfait e novità in mediana: l'annuncio di Allegri in conferenza

vedi letture

Massimiliano Allegri in conferenza, oggi, ha fissato il quadro delle rotazioni per la sfida con l'Arsenal. Con i forfait di Anguissa (adduttore) e McTominay, le risorse a disposizione nel cuore del campo sono ridotte a quattro interpreti: Stanislav Lobotka, Billy Gilmour, Kevin De Bruyne e Antonio Vergara.

Di questi quattro, tre saranno scelti per partire dall'inizio, lasciando il quarto come unica vera alternativa in mediana a gara in corso. Con cinque cambi a disposizione ma soltanto quattro centrocampisti di ruolo in lista, il livornese deve centellinare le forze per evitare di rimanere privo di sostituzioni specifiche nei momenti chiave del secondo tempo. L'opzione più probabile vede la cerniera di regia formata da Lobotka e Gilmour alle spalle di De Bruyne trequartista nel 4-2-3-1. Allegri ha detto che non cambierà modulo ma si tratterà semplicemente di interpretazione dei ruoli.

I centrocampisti sarebbero comunque tre. In questo scenario, il giovane Vergara rappresenterebbe la carta fresca da calare nella ripresa. Se invece Allegri scegliesse di risparmiare inizialmente uno tra Gilmour e De Bruyne per gestirne il minutaggio, Vergara troverebbe spazio dall'inizio come mezzala/interno.