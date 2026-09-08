ll piano di Allegri: "12 punti per superare turno Champions", quindi vincerne 4 su 8

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Nelle battute cruciali della conferenza di vigilia, Massimiliano Allegri traccia la strategia psicologica e contabile per affrontare il debutto europeo, scaricando il peso del favore del pronostico sui Gunners ma rilanciando con forza le ambizioni del suo Napoli. Il fattore azzeramento: «Ogni partita inizia sullo 0-0, l'Arsenal è favorita ma noi vogliamo fare una grande partita e a fine partita vedremo il risultato».

E ancora: «Domani inizia una competizione diversa dal campionato, un mini-campionato, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno». Con la nuova formula a girone unico, Allegri individua subito la quota sicurezza per garantirsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Lo scorso anno appena 8 punti per la squadra di Conte e trentesimo posto.