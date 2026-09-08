Inter-Napoli, Allegri furioso per una giocata di Alisson! Poi la domanda a De Bruyne

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Bordocam svela il curioso dialogo tra Allegri e De Bruyne durante Inter-Napoli.

Massimiliano Allegri è tra i protagonisti del Bordocam di DAZN dedicato a Inter-Napoli, l’approfondimento settimanale che racconta da vicino quanto accade a bordocampo durante le partite di Serie A. Le immagini provenienti da San Siro hanno mostrato un curioso episodio avvenuto all’inizio del secondo tempo, con protagonisti il tecnico azzurro, Alisson Santos e Kevin De Bruyne.

Allegri si rivolge a De Bruyne dopo l’errore di Alisson Santos

Durante una fase della ripresa, Alisson Santos prova nuovamente a controllare il pallone utilizzando la suola, ma sbaglia la giocata. Allegri reagisce con evidente nervosismo, arrivando quasi a colpire con un calcio un tabellone pubblicitario. Subito dopo il tecnico si avvicina a De Bruyne, che in quel momento si trovava in panchina, e commenta quanto appena accaduto: "Oh, Kevin! Ma si può stoppare la palla con la suola?".