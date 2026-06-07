Bari, De Laurentiis pensa a Marino come nuovo dg: poi casting per il ds

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Bari, De Laurentiis pensa a Pierpaolo Marino per rilanciare il progetto.

Il Bari guarda al futuro e prepara una profonda riorganizzazione in vista della prossima stagione. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la proprietà facente capo alla famiglia De Laurentiis è al lavoro per rilanciare le ambizioni del club biancorosso e costruire una struttura dirigenziale solida da cui ripartire. Tra le idee che stanno prendendo forma nelle ultime ore c'è anche il possibile ritorno di una figura molto conosciuta nel panorama calcistico italiano e particolarmente legata alla storia recente del Napoli.

Pierpaolo Marino può tornare con De Laurentiis

Il nome che circola con insistenza è quello di Pierpaolo Marino, dirigente che ha avuto un ruolo centrale nella rinascita del Napoli nei primi anni della gestione Aurelio De Laurentiis. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, sarebbero già in corso contatti tra le parti per valutare una possibile collaborazione al Bari. L'eventuale ingresso di Marino rappresenterebbe un segnale forte della volontà del club di affidarsi a profili di esperienza e comprovata competenza. Successivamente dovrebbe partire anche il casting per individuare il nuovo direttore sportivo, con la struttura societaria che potrebbe essere ridefinita nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione, ma l'asse Marino-De Laurentiis potrebbe presto tornare d'attualità, questa volta in biancorosso.