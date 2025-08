Bari, grana Dorval per LDL: rischia di saltare il trasferimento al Rubin Kazan

Quando ormai sembrava tutto fatto, la cessione di Mehdi Dorval rischia di saltare. Il Bari aveva praticamente chiuso l’accordo con il Rubin Kazan per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, ma l’operazione ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a complicare la trattativa sarebbero state le mancate garanzie bancarie presentate dal club russo.

Una grana non da poco per la società dei De Laurentiis, che ora si trova di fronte a un bivio. L’affare non è ancora definitivamente sfumato, ma il Rubin dovrà muoversi in fretta per fornire le adeguate garanzie e sbloccare l’operazione. In caso contrario, il Bari sarà costretto a rivedere le proprie strategie di mercato.