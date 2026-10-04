Il Bari va ko con la Salernitana, solo 4' per Esposito. E soliti cori contro De Laurentiis
La Salernitana vince il derby del Sud contro il Bari imponendosi per 2-1 al termine di una gara decisa nel finale. I biancorossi passano in vantaggio al 10’ con Butic su calcio di rigore, ma nella ripresa i granata ribaltano tutto: Lescano firma il pareggio all’83’, poi Varela Djamanca completa la rimonta all’88’. Così, il Bari torna a perdere dopo sei partite da imbattuto, mentre non si placa il malcontento dei tifosi nei confronti della proprietà: i supporter hanno intonato ancora una volta il coro “De Laurentiis vattene”.
Salernitana-Bari 2-1, solo quattro minuti in campo per Mattia Esposito
Trova spazio solo nel finale Mattia Esposito, calciatore di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Bari. L'attaccante classe 2008 entra all’86’ al posto di Tribuzzi e resta quindi in campo per appena quattro minuti più recupero, senza riuscire a incidere sull’esito della gara.
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