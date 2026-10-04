Il Bari va ko con la Salernitana, solo 4' per Esposito. E soliti cori contro De Laurentiis

Il Bari va ko con la Salernitana, solo 4' per Esposito. E soliti cori contro De LaurentiisTuttoNapoli.net
© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
Ieri alle 23:45Notizie
di Davide Baratto
Il Bari perde 2-1 contro la Salernitana: solo pochi minuti per Mattia Esposito, mentre dagli spalti tornano i cori contro De Laurentiis

La Salernitana vince il derby del Sud contro il Bari imponendosi per 2-1 al termine di una gara decisa nel finale. I biancorossi passano in vantaggio al 10’ con Butic su calcio di rigore, ma nella ripresa i granata ribaltano tutto: Lescano firma il pareggio all’83’, poi Varela Djamanca completa la rimonta all’88’. Così, il Bari torna a perdere dopo sei partite da imbattuto, mentre non si placa il malcontento dei tifosi nei confronti della proprietà: i supporter hanno intonato ancora una volta il coro De Laurentiis vattene.

Salernitana-Bari 2-1, solo quattro minuti in campo per Mattia Esposito

Trova spazio solo nel finale Mattia Esposito, calciatore di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Bari. L'attaccante classe 2008 entra all’86’ al posto di Tribuzzi e resta quindi in campo per appena quattro minuti più recupero, senza riuscire a incidere sull’esito della gara.