Dal Belgio: “De Bruyne si diverte grazie a Van Bommel! Che differenza con Garcia”

Kevin De Bruyne protagonista nel 4-1 del Belgio contro l'Italia. La stampa belga sottolinea la trasformazione del centrocampista del Napoli.

La vittoria per 4-1 del Belgio contro l'Italia, che ha regalato ai Diavoli Rossi la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, ha acceso l'entusiasmo della stampa belga. Tra i protagonisti della serata anche Kevin De Bruyne, apparso particolarmente brillante sotto la guida del nuovo commissario tecnico Mark Van Bommel. Una trasformazione evidente rispetto alle precedenti uscite della nazionale, soprattutto per l'atteggiamento e la qualità del gioco espresso.

De Bruyne, la stampa belga: "La differenza con la gestione Garcia è gigantesca"

Nel podcast *HLN Vandaag*, il giornalista di Het Laatste Nieuws Yanko Beeckman ha commentato così la prestazione: "Sono un giornalista sportivo da sei anni e non ho mai visto i Diavoli Rossi giocare con tanta grinta come ieri sera contro l'Italia". Beeckman ha poi sottolineato il cambiamento rispetto alla gestione di Rudi Garcia: "La differenza in termini di qualità del calcio è davvero gigantesca". Infine, un passaggio significativo sul centrocampista del Napoli: "Anche l'atteggiamento dei giocatori è diverso: Kevin De Bruyne si diverte di nuovo in campo. Questo è davvero un merito di Van Bommel".