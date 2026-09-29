Belgio-Francia, De Bruyne manda a quel paese l’arbitro: la ricostruzione di quanto accaduto

Kevin De Bruyne protagonista di un momento di tensione durante Belgio-Francia. Il centrocampista ha reagito con nervosismo ad una decisione dell’arbitro.

Tensione in campo durante Belgio-Francia, sfida di Nations League decisa nel finale dal gol di Michael Olise. Tra i protagonisti dell'incontro c'è stato anche Kevin De Bruyne, protagonista di un acceso confronto con il direttore di gara dopo un episodio legato alle nuove disposizioni dell'IFAB. Il capitano dei Diavoli Rossi, infatti, era stato sottoposto alle cure dello staff medico e, secondo la nuova normativa, avrebbe dovuto attendere almeno un minuto prima di poter rientrare sul terreno di gioco.

De Bruyne, la reazione dopo l'invito dell'arbitro

La decisione non è stata accolta positivamente dal centrocampista del Napoli, che ha manifestato tutta la propria frustrazione quando l'arbitro gli ha indicato di lasciare temporaneamente il campo. Come riportato dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, De Bruyne avrebbe rivolto al direttore di gara un duro insulto, pronunciando “Fuck off man”, accompagnando le parole con un gesto di stizza mentre si allontanava dal terreno di gioco. Un episodio che ha aggiunto ulteriore nervosismo a una partita già caratterizzata da diversi momenti di tensione.