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Lobotka inamovibile anche in nazionale: le formazioni ufficiali di Slovacchia-Kazakistan
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Stanislav Lobotka parte ancora titolare con la Slovacchia. Il centrocampista del Napoli è stato confermato dal ct Vladimir Weiss.
Stanislav Lobotka non si ferma e parte ancora una volta dal primo minuto con la Slovacchia. Il centrocampista del Napoli è titolare nella sfida contro il Kazakistan, valida per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League. Il commissario tecnico Vladimir Weiss ha scelto di confermare l'azzurro in mediana, affidandogli la regia della squadra.
Slovacchia-Kazakistan, Lobotka titolare
Per il centrocampista del Napoli arriva dunque un'altra maglia da titolare con la nazionale slovacca. Weiss punta sulle sue qualità in mezzo al campo e gli affida ancora una volta le chiavi della manovra nella sfida contro il Kazakistan.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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