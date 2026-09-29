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Lobotka inamovibile anche in nazionale: le formazioni ufficiali di Slovacchia-Kazakistan

Lobotka inamovibile anche in nazionale: le formazioni ufficiali di Slovacchia-KazakistanTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:43Notizie
di Francesco Carbone
Stanislav Lobotka parte ancora titolare con la Slovacchia. Il centrocampista del Napoli è stato confermato dal ct Vladimir Weiss.

Stanislav Lobotka non si ferma e parte ancora una volta dal primo minuto con la Slovacchia. Il centrocampista del Napoli è titolare nella sfida contro il Kazakistan, valida per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League. Il commissario tecnico Vladimir Weiss ha scelto di confermare l'azzurro in mediana, affidandogli la regia della squadra.

Slovacchia-Kazakistan, Lobotka titolare

Per il centrocampista del Napoli arriva dunque un'altra maglia da titolare con la nazionale slovacca. Weiss punta sulle sue qualità in mezzo al campo e gli affida ancora una volta le chiavi della manovra nella sfida contro il Kazakistan.