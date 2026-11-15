Belgio-Italia, Vergara titolare in un tridente inedito: le probabili formazioni

Belgio-Italia, Mancini cerca il primo posto in Nations League: Vergara titolare, novità Doumbia.

L'Italia di Roberto Mancini si prepara a una sfida decisiva contro il Belgio, nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Dopo il prestigioso successo conquistato a San Siro contro la Francia, gli azzurri sono saliti al primo posto del raggruppamento e questa sera, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, avranno l'opportunità di qualificarsi ai quarti di finale da primi in classifica, senza dover attendere il risultato dei francesi. Una partita dal significato particolare anche per Mancini, la cui seconda esperienza sulla panchina della Nazionale era cominciata proprio con una sconfitta contro il Belgio nella gara d'andata. La formazione allenata da Mark Van Bommel, reduce da due sconfitte contro la Francia, si presenta all'appuntamento con un punto di ritardo rispetto agli azzurri e con l'obiettivo di ribaltare la situazione. Il commissario tecnico belga dovrebbe affidarsi alla formazione migliore, con Charles De Ketelaere riferimento offensivo e Kevin De Bruyne sulla trequarti, affiancato da Diego Moreira e Doku. Soltanto panchina per Romelu Lukaku, mentre sulla fascia sinistra De Cuyper appare favorito su Seys.

Italia, Mancini cambia il tridente: Vergara e Dimarco con Pio Esposito, Doumbia sostituisce Frattesi

Le principali novità dell'Italia riguardano soprattutto il reparto offensivo, dove Roberto Mancini è costretto a ridisegnare il tridente dopo il forfait di Nicolò Cambiaghi, che ha lasciato il ritiro nella giornata di ieri. Confermato al centro dell'attacco Pio Esposito, che dovrebbe essere affiancato da Antonio Vergara e Federico Dimarco, mentre Sebastiano Esposito resta fuori dall'elenco dei convocati. Cambia anche il centrocampo rispetto alla vittoria contro la Francia: l'assenza di Davide Frattesi apre le porte a Doumbia, pronto a completare il reparto insieme a Sandro Tonali e Nicolò Barella. Nessuna modifica, invece, nel quartetto difensivo davanti a Gianluigi Donnarumma, con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori confermati dal primo minuto. Una formazione che punta a dare continuità ai progressi mostrati contro i transalpini e a conquistare un successo fondamentale per il cammino europeo degli azzurri.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Mark Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Roberto Mancini.