Ufficiale Castel Volturno, seduta mattutina tra palestra e partitine: il report

Napoli al lavoro durante la sosta:

Il Napoli prosegue la preparazione durante la sosta per gli impegni delle nazionali. La formazione di Massimiliano Allegri continua a lavorare all'SSC Napoli Training Center, sfruttando la pausa del campionato per mantenere alta la condizione atletica e proseguire le attività sul campo. Anche nella giornata odierna, il gruppo azzurro è stato impegnato in una seduta mattutina, articolata tra esercitazioni fisiche e lavoro con il pallone.

Napoli, lavoro in palestra e partitine: il comunicato ufficiale del club

Attraverso i propri canali ufficiali, la SSC Napoli ha fornito un aggiornamento sulle attività svolte dalla squadra durante la pausa per le nazionali: “SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti durante la settimana di pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e a seguire una serie di partitine”. Una sessione che ha dunque previsto una prima fase dedicata al lavoro in palestra, seguita da una serie di partitine sul terreno di gioco.