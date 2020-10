Benevento, probabile formazione per il Napoli: due ex azzurri tornano titolari per l'occasione

Meno due al derby tra Benevento e Napoli che andrà in scena al 'Vigorito' e dal Sannio raccontano le ultime di formazione in casa giallorossa. Rispetto all'ultimo match dovrebbero cambiare due pedine e le due modifiche riguarderebbero proprio i due ex Napoli presenti a Benevento: Cristian Maggio, pronto a sostituire Foulon, e Roberto Insigne che dovrebbe rilevale Iago Falqué. Per il resto sarà confermato l'undici che ha affrontato la Roma. Di seguito la probabile formazione secondo Ottopagine.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula