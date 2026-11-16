Bilancio 2025-26, aumentano i compensi al CdA per ADL e famiglia: le cifre

Napoli, il bilancio 2026 rivela un aumento dei compensi agli amministratori: 3,5 milioni nell'ultimo esercizio e quasi 49 milioni dal 2005.

Non soltanto ricavi record e ritorno all'utile. Dal bilancio del Napoli al 30 giugno 2026 emerge anche un significativo aumento dei compensi riconosciuti al Consiglio di Amministrazione. Nell'ultimo esercizio la cifra complessiva ha raggiunto 3.497.400 euro lordi, contro i 2.767.828 euro dell'anno precedente. Un incremento di circa 730mila euro, pari al 26,4%. Il CdA azzurro è composto da cinque membri: il presidente Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Marie Baudit, i figli Edoardo e Valentina De Laurentiis e il dirigente Andrea Chiavelli.

Napoli, quasi 49 milioni di compensi al CdA dal 2005: i numeri della gestione De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha analizzato i documenti ufficiali, i compensi complessivamente maturati dagli amministratori dall'inizio della gestione De Laurentiis hanno ormai raggiunto quasi 49 milioni di euro. Nei primi quattro esercizi, dal 2005 al 2008, il CdA non percepiva compensi. Il primo importo risale al 2009, con 240mila euro, mentre il record annuale resta quello del 2014, con 5,55 milioni, seguito dai 5,1 milioni del 2019 e dai 5,06 milioni del 2013. L'aumento registrato nel 2025/26 coincide con un esercizio chiuso dal Napoli con 384,3 milioni di ricavi e 2,2 milioni di utile netto, dopo la perdita di 21,4 milioni dell'anno precedente.