Dal bilancio i milioni incassati dalle cessioni: Osimhen da record! Tutte le cifre e le plusvalenze

Il bilancio 2025/26 del Napoli svela i ricavi dalle cessioni definitive: Osimhen guida la classifica, seguitо da Raspadori, Simeone e Zanoli.

Il Napoli ha incassato complessivamente 113 milioni di euro dalle cessioni a titolo definitivo nell'esercizio 2025/26. È quanto emerge dal bilancio pubblicato dalla società azzurra, che evidenzia il peso delle operazioni in uscita sui conti del club. A fare la differenza è soprattutto la vendita di Victor Osimhen, ceduto per 75 milioni di euro. Considerando un valore contabile residuo di poco superiore a un milione, l'attaccante nigeriano ha garantito una plusvalenza di 73,2 milioni, la più importante tra quelle registrate nell'esercizio.

Napoli, da Raspadori a Simeone: tutte le cifre delle cessioni e i bonus

Tra le altre operazioni spicca quella di Giacomo Raspadori, trasferitosi all'Atletico Madrid per 22 milioni, con una plusvalenza di 15,7 milioni. La cessione di Alessandro Zanoli, superiore ai 5 milioni a fronte di un valore contabile di appena 13mila euro, ha prodotto una plusvalenza quasi equivalente all'incasso. Per Giovanni Simeone, passato al Torino per 7 milioni, la plusvalenza ammonta invece a 4,6 milioni. Il bilancio riporta inoltre alcuni bonus: 2 milioni per Raspadori, 500mila euro ciascuno per Osimhen, Simeone e Petagna, oltre a 250mila euro per Ferrari e Popovic.