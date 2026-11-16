Compleanno in casa Napoli: Anguissa compie gli anni, gli auguri del club

Frank Anguissa festeggia oggi il suo 31° compleanno. Il Napoli celebra il centrocampista camerunense con un comunicato ufficiale.

Giornata speciale in casa Napoli per Frank Anguissa, che oggi, 16 novembre, compie 31 anni. Nato nel 1995 a Yaoundé, in Camerun, il centrocampista è diventato negli anni uno dei protagonisti della squadra azzurra, contribuendo alla conquista del terzo e del quarto scudetto e di una Supercoppa Italiana. Il suo debutto con il Napoli risale all'11 settembre 2021, nella vittoria per 2-1 contro la Juventus, mentre il primo gol arrivò il 7 settembre 2022, nel memorabile 4-1 al Liverpool in Champions League.

Napoli, il comunicato ufficiale per il compleanno di Anguissa

La SSC Napoli ha dedicato un messaggio di auguri al centrocampista camerunense, ricordandone i principali traguardi in maglia azzurra. Questo il comunicato ufficiale: "Compleanno in casa azzurra. Frank Anguissa compie 31 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 16 novembre 1995 a Youndè (Camerun). Ad Anguissa vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Anguissa ha esordito l'11 settembre 2021 in Napoli-Juventus 2-1. Il 7 settembre 2022 ha segnato il suo primo gol in azzurro nella vittoria per 4-1 contro il Liverpool al Maradona. Ha contribuito alla conquista del terzo e del quarto scudetto e a una Supercoppa Italiana. Buon compleanno Frank!".