Lukaku lascia il Belgio: ora della Golden Generation resta solo De Bruyne
Si chiude un'epoca per il Belgio. Romelu Lukaku ha annunciato il ritiro dalla nazionale, salutando i Diavoli Rossi da miglior marcatore della loro storia con 94 reti in 135 presenze. L'ex attaccante del Napoli ha partecipato a quattro Mondiali e tre Europei, diventando uno dei protagonisti della celebre Golden Generation belga, insieme a campioni come Hazard, Kompany, Vertonghen, Alderweireld e Mertens.
Belgio, De Bruyne e Courtois gli ultimi della Golden Generation: il bilancio di un'epoca
Con l'addio di Lukaku, Kevin De Bruyne resta uno degli ultimi rappresentanti di quella generazione ancora in nazionale. Il centrocampista del Napoli, protagonista anche nel recente 4-1 contro l'Italia, conta 129 presenze e 41 gol. Insieme a lui c'è Thibaut Courtois, che ha saltato l'attuale Nations League ma resta disponibile per le qualificazioni a Euro 2028. Una generazione straordinaria per talento, ma incapace di conquistare trofei internazionali. Il risultato migliore rimane il terzo posto ai Mondiali del 2018, ottenuto battendo l'Inghilterra nella finale per il bronzo.
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