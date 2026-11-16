Costi aumentati anche per i premi alla squadra nell'anno della Supercoppa: i dettagli

Il bilancio 2025/26 del Napoli svela la crescita del monte ingaggi: 138,6 milioni per i calciatori. In calo invece le spese per gli allenatori.

Il Napoli ha aumentato sensibilmente gli investimenti sugli stipendi dei propri calciatori nella stagione 2025/26. Dal bilancio chiuso al 30 giugno emerge che i compensi contrattuali dei giocatori sono saliti a 128,9 milioni di euro, rispetto ai 100,4 milioni dell'esercizio precedente, con un incremento del 28,3%. Considerando anche i premi legati ai risultati sportivi, la spesa complessiva raggiunge 138,6 milioni di euro, ben 32 milioni in più rispetto ai 106,6 milioni della stagione 2024/25.

Napoli, quasi 10 milioni di bonus ai calciatori: calano i costi degli allenatori

A crescere non sono stati soltanto gli stipendi fissi. I premi riconosciuti ai calciatori hanno raggiunto 9,75 milioni di euro, contro i 6,2 milioni dell'anno precedente. In controtendenza, invece, le spese per gli allenatori, diminuite da 22,3 a 19,95 milioni di euro. Il dato comprende l'intera categoria e non soltanto l'allenatore della prima squadra. In calo anche i compensi di istruttori, tecnici e altri tesserati, scesi da 3,98 a 3,33 milioni. Complessivamente, le retribuzioni dei tesserati hanno raggiunto 161,9 milioni di euro, rappresentando il 93,9% dei costi totali del personale del club azzurro.