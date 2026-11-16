Costi aumentati del 21% con l'era-Conte: ingaggi alle stelle e non solo, le cifre dal bilancio

Il bilancio 2025/26 del Napoli evidenzia un aumento di oltre 30 milioni dei costi per il personale. Crescono soprattutto gli stipendi dei calciatori.

Aumentano sensibilmente le spese del Napoli per il personale. Dal bilancio chiuso al 30 giugno 2026 emerge che il club di Aurelio De Laurentiis ha sostenuto costi complessivi per 172.349.169 euro, contro i 142.071.554 euro dell'esercizio precedente. Si tratta di un incremento di 30,3 milioni di euro, pari al 21,3%, che fotografa il peso crescente delle retribuzioni sui conti della società. A incidere maggiormente sono stati gli stipendi dei tesserati, aumentati di quasi 29 milioni rispetto alla stagione 2024/25.

Napoli, stipendi dei calciatori a quota 162 milioni: tutti i numeri del bilancio

Nel dettaglio, la voce relativa a salari e stipendi dei tesserati ha raggiunto 161,9 milioni di euro, rispetto ai 132,9 milioni dell'anno precedente, rappresentando oltre il 95% dell'incremento complessivo. In crescita anche le retribuzioni degli altri dipendenti, passate da 2,9 a 3,38 milioni, e gli oneri sociali, saliti da 4,06 a 4,88 milioni. Il trattamento di fine rapporto ammonta invece a circa 456mila euro, mentre le indennità di fine carriera raggiungono i 287mila euro. Numeri che evidenziano l'impatto degli investimenti effettuati sulla rosa e l'importanza del contenimento dei costi per la sostenibilità economica futura del club azzurro.