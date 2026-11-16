Il processo Osimhen torna in aula il 2 dicembre: le ultime dal bilancio del club

Il Napoli aggiorna sulla vicenda giudiziaria legata all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Nuova udienza a Roma il 2 dicembre 2026.

Nuovo appuntamento giudiziario per il Napoli nell'ambito del procedimento relativo all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Come emerge dalla relazione allegata al bilancio societario, resa nota da Calcio e Finanza, il 2 dicembre 2026 il Tribunale di Roma tornerà a occuparsi della vicenda. In quella data i giudici dovranno sciogliere la riserva su un'eccezione difensiva riguardante la corretta costituzione delle parti. Il procedimento riguarda l'ipotesi di falso in bilancio e comprende anche le operazioni di mercato relative a Manolas e Diawara con la Roma.

Napoli, processo Osimhen: le tappe dell'inchiesta e la posizione del club

Le indagini erano iniziate nel 2022 con l'acquisizione della documentazione sul trasferimento del centravanti nigeriano. Dopo l'archiviazione delle ipotesi di natura fiscale, una parte del fascicolo è stata trasferita alla Procura di Roma. Il 20 novembre 2025 il Gup ha disposto il rinvio a giudizio di due componenti del CdA con deleghe, mentre per altri tre consiglieri era stata richiesta l'archiviazione. L'udienza del 15 aprile 2026 aveva portato alla riserva del Tribunale sull'eccezione difensiva, con il successivo rinvio al 2 dicembre. Nella relazione il Napoli precisa inoltre che, sulla base delle valutazioni dei propri consulenti, non ritiene sussistenti passività potenziali legate al procedimento. Le contestazioni restano ipotesi accusatorie e non costituiscono un accertamento di responsabilità.