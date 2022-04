Clamoroso 3-2 dell'Empoli all'88!

Clamoroso 3-2 dell'Empoli all'88! Contropiede fulmineo dell'Empoli dopo un calcio d'angolo del Napoli. Riparte Bajrami a gran velocità e suggerimento al bacio per Pinamonti sul palo lontano: in spaccata il numero 99 arriva prima di Malcuit e spinge in fondo al sacco!