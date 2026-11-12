Ufficiale Italia-Francia, i convocati di Mancini: la scelta su Vergara

Italia-Francia, i 23 convocati di Mancini: tra loro Vergara del Napoli. Chiamati Donnarumma, Tonali, Barella e i due Esposito per la sfida di Nations League

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per la sfida contro la Francia. Ventitre i giocatori chiamati a rapporto per una gara di grande peso in Nations League, tra certezze consolidate e qualche volto nuovo. Per il Napoli la notizia più rilevante riguarda Antonio Vergara, presente nell’elenco: l’unico azzurro del gruppo.

Portieri, difesa e centrocampo

Come reso noto dalla Federazione, tra i pali sono stati convocati Donnarumma, Carnesecchi e Vicario. In difesa ci sono Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra e Ghilardi, un reparto che unisce esperienza internazionale e giovani di prospettiva. Il centrocampo è il più folto, con Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella e appunto Vergara. Otto uomini che offrono al commissario tecnico molte soluzioni e diverse combinazioni possibili in mediana.

Attacco e Vergara

In avanti sono stati chiamati Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Scamacca, Cambiaghi e Koleosho, cinque attaccanti con caratteristiche diverse per costruire il tridente. Per il Napoli la presenza di Vergara è un segnale importante: il giovane azzurro si conferma a pieno titolo nel gruppo della Nazionale, in una settimana in cui il club vive giorni complicati. Resta da capire quanto spazio avrà nella gara contro i francesi.