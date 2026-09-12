Ufficiale
Bologna falcidiato, i convocati di Tedesco per Napoli: nessun recupero, out in cinque
TuttoNapoli.net
Sarà un Bologna in emergenza quello che domani farà visita al Maradona per affrontare il Napoli. Oltre a Orsolini ed El Azzouzi, si sono aggiunti Artem Dovbyk, risentimento muscolare, Nadir Zortea, problema all'anca, e Ukko Happonen, non disponibile a causa di un risentimento all’adduttore destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Questo l’elenco dei convocati di Domenico Tedesco per domani.
Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik.
Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.
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