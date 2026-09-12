Tuttonapoli Napoli-Arsenal, spunta un altro record negativo dopo 14 anni: c'era Allegri protagonista

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Contro l’Arsenal il Napoli ha subito 26 tiri: in casa non accadeva dal 2012, quando Max Allegri sedeva sulla panchina del Milan

Il Napoli ha subito 26 tiri dall’Arsenal nella sconfitta per 1-0 al Maradona. Stando ai dati raccolti dalla redazione di Tuttonapoli.net, gli azzurri non concedevano agli avversari così tante conclusioni in una partita casalinga da Napoli-Milan 2-2 del 17 novembre 2012. In quell’occasione le stelle rossonere calciarono 27 volte verso la porta partenopea e sulla loro panchina sedeva proprio Massimiliano Allegri, che ora guida gli azzurri.

Da Inter e Arsenal numeri difensivi da record negativo

Il dato si aggiunge agli altri record negativi registrati nelle ultime due partite. Contro l’Inter il Napoli aveva concesso 29 tiri, 20 conclusioni e 56 tocchi nella propria area, oltre a 3.86 xGA. Contro l’Arsenal sono invece arrivati 26 tiri, cinque grandi occasioni, 51 tocchi in area e 4.05 xGA: quest’ultimo rappresenta il valore più alto concesso dagli azzurri a partire dalla stagione 2020/21, davanti proprio a quello della sfida di San Siro.