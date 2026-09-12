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Castel Volturno, il report di oggi della seduta mattutina: i dettagli
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Il Napoli di Massimiliano Allegri continua la preparazione in vista della quarta giornata di campionato che vedrà gli azzurri ospitare il Bologna in casa. La società ha pubblicato, come di consueto, il report dell'allenamento odierno e, oltre a raccontare la formula della seduta, non si registrano ulteriori problematiche legate ai singoli:
Il programma dell'allenamento
"Meno uno a Napoli-Bologna. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Tedesco. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico", il report del club partenopeo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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