Conte al Fenerbahce? Torna di moda il nome dell'ex tecnico del Napoli

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Dopo le dimissioni respinte di Kartal, in Turchia si riaccende l'ipotesi legata all'allenatore leccese: la situazione secondo Fabrizio Romano.

Nuova squadra in vista per Antonio Conte? Dopo l'addio al Napoli, il tecnico leccese non ha ancora trovato una nuova sistemazione, ma negli ultimi giorni si è tornato a parlare di lui come possibile nuovo allenatore del Fenerbahce, in Turchia. Sul tema è intervenuto il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione.

Conte Fenerbahce, il caso Kartal riaccende le voci: cosa è successo

"Per quanto riguarda gli allenatori, in Turchia oggi si sta tornando a parlare molto di Antonio Conte", ha spiegato Romano. "Perché proprio il suo nome? Ieri, dopo la partita casalinga pareggiata dal Fenerbahce contro la Roma, l'allenatore del Fenerbahce, Ismail Kartal, ha rassegnato le dimissioni. A fine gara c'è stato infatti un brutto episodio: una bottiglietta è stata lanciata verso di lui e Kartal, comprensibilmente, non l'ha presa bene. Il presidente ha respinto le dimissioni, creando una giornata di grande confusione durante la quale, in Turchia, si è fatto il nome di Conte."

Conte, niente fretta: ha già rifiutato Al-Ahli e altre offerte top secret

Al momento non risultano accordi imminenti con il club turco, che peraltro aveva già provato a corteggiarlo all'inizio dell'estate. Conte ha idee ed ambizioni molto chiare sul proprio futuro: a luglio, ad esempio, aveva avuto la possibilità di andare all'Al-Ahli in Arabia Saudita, quando Matthias Jaissle era stato vicino al Newcastle, ma ha scelto di non procedere. "Conte ha già rifiutato offerte da destinazioni top secret e non ha fretta: aspetterà il progetto giusto per lavorare bene, forte anche del percorso vincente con il Napoli con cui ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa. Su di lui, quindi, bisognerà attendere", ha concluso Romano.