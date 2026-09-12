Ufficiale
Napoli-Bologna, i convocati di Allegri: c'è Lang, il report su Anguissa
I convocati del Napoli per il match contro il Bologna
Fuori anche Anguissa per la sfida contro il Bologna. Lo annuncia il club partenopeo, dopo la conferenza stampa di Max Allegri, fornendo un report sul centrocampista e l'elenco dei convocati. Di seguito i giocatori disponibili per la gara interna contro il Bologna: "Anguissa non prenderà parte alla gara. Il calciatore continuerà un lavoro personalizzato di ricondizionamento".
I convocati di mister Allegri per il match contro il Bologna, domani alle 18:00 allo stadio Maradona: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.
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