Ufficiale Cagliari-Napoli si giocherà il 15 settembre: svelato l'orario

C'è la data per la sfida Cagliari-Napoli, sfida valevole per la quarta giornata di campionato. La Lega Serie A ha reso noto la data della sfida, che si giocherà domenica 15 settembre alle ore 18. Per quanto riguarda le altre gare, la Juventus sul campo dell'Empoli alle 18 mentre alle 20.45 toccherà il Milan ospitare il Venezia.

Domenica lunch match con la Roma a Marassi mentre alle 18 il Napoli andrà a Cagliari, con il posticipo tra Monza e Inter previsto alle 20.45. Chiuderà la giornata, di lunedì, Lazio-Verona.