Ufficiale Calciatori-Lega Serie A, nuovo accordo collettivo: stipendio ridotto del 25% in caso di B

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha annunciato l’approvazione del nuovo accordo collettivo con l’Assocalciatori. Diverse novità - tra le più rilevanti quella che prevede una riduzione automatica dello stipendio del 25% in caso di retrocessione in Serie B, per i contratti firmati dal 2 settembre 2025 e a patto di non scendere al di sotto del limite minimo - nel nuovo contratto, sul cui contenuto le parti hanno tenuto aggiornata la FIGC passo passo nel corso delle trattative.

Il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha così commentato: "Il rinnovo dell’Accordo Collettivo tra la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori rappresenta un passaggio di grande rilievo per il nostro sistema calcistico. Un’intesa che assume un valore storico sia per il merito dei contenuti, sia per il metodo con cui è stata raggiunta: un percorso di confronto costruttivo, sviluppato nel tempo con spirito di responsabilità e visione comune. Le Società di Serie A hanno affrontato con grande serietà e coesione il processo di revisione dell’accordo, a dimostrazione della volontà condivisa di rafforzare le regole e i principi che disciplinano i rapporti tra le parti.

È un risultato che conferma quanto il dialogo istituzionale e la collaborazione tra Lega e AIC siano strumenti fondamentali per affrontare con equilibrio e lungimiranza le sfide del calcio moderno. Il nostro obiettivo, come Lega Serie A, è quello di contribuire a un sistema sempre più solido, equo e sostenibile, in cui le esigenze dei Club e dei calciatori possano trovare sintesi nel comune interesse della tutela e della crescita del movimento. Ringrazio l’AIC e la Commissione di Lega che ha lavorato con dedizione alla definizione di questo accordo: oggi celebriamo un passo avanti importante per il calcio italiano”.