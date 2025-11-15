Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dalle qual. Mondiali alla Serie C
Sosta? Sì, ma non per tutti. In questo sabato 15 novembre c'è comunque tanto calcio per gli appassionati che vogliono gustarsi una partita di calcio. Dalla Serie C alle qualificazioni ai Mondiali, dal Mondiale Under 17 al calcio femminile. Di seguito tutte le gare trasmesse.
12.00 Alhama-Madrid (Liga femminile) - DAZN
12.30 Sassuolo-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
13.30 Senegal-Uganda (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Corea del Sud-Inghilterra (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Italia-Repubblica Ceca (Mondiali Under 17) - RAIPLAY SPORT 2 e FIFA+
14.30 Casarano-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Crotone-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Latina-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Picerno-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pineto-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Giappone-Sudafrica (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.00 Kazakistan-Belgio (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW
15.00 Parma-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
15.45 Germania-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.00 Italia-Bosnia (Qualificazioni Europei femminili Under 19) - RAI SPORT
16.00 Barcellona-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN
16.15 Venezuela-Corea del Nord (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Austria-Tunisia (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Croazia-Uzbekistan (Mondiali Under 17) - FIFA+
17.30 Rimini-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Torres-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Vis Pesaro-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Cittadella-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Lumezzane-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Georgia-Spagna (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Como-Milan (Serie A femminile) - DAZN
20.30 Sambenedettese-Ternana (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Triestina-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Svizzera-Svezia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Godoy Cruz-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
