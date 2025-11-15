Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dalle qual. Mondiali alla Serie C

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dalle qual. Mondiali alla Serie C
Oggi alle 07:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

Sosta? Sì, ma non per tutti. In questo sabato 15 novembre c'è comunque tanto calcio per gli appassionati che vogliono gustarsi una partita di calcio. Dalla Serie C alle qualificazioni ai Mondiali, dal Mondiale Under 17 al calcio femminile. Di seguito tutte le gare trasmesse.

12.00 Alhama-Madrid (Liga femminile) - DAZN

12.30 Sassuolo-Ternana (Serie A femminile) - DAZN

13.30 Senegal-Uganda (Mondiali Under 17) - FIFA+

13.30 Corea del Sud-Inghilterra (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.00 Italia-Repubblica Ceca (Mondiali Under 17) - RAIPLAY SPORT 2 e FIFA+

14.30 Casarano-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Crotone-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Latina-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Picerno-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Pineto-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Giappone-Sudafrica (Mondiali Under 17) - FIFA+

15.00 Kazakistan-Belgio (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

15.00 Parma-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

15.45 Germania-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.00 Italia-Bosnia (Qualificazioni Europei femminili Under 19) - RAI SPORT

16.00 Barcellona-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN

16.15 Venezuela-Corea del Nord (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Austria-Tunisia (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Croazia-Uzbekistan (Mondiali Under 17) - FIFA+

17.30 Rimini-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Torres-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Vis Pesaro-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Cittadella-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Lumezzane-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Georgia-Spagna (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Como-Milan (Serie A femminile) - DAZN

20.30 Sambenedettese-Ternana (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Triestina-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Svizzera-Svezia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Godoy Cruz-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV