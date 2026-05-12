Malagò esce allo scoperto: domani presenterà candidatura alla presidenza della FIGC

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Con queste dichiarazioni Giovanni Malagò ha confermato l’intenzione di presentare ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della FIGC

“Lo avevo detto e sono stato di parola”. Con queste dichiarazioni Giovanni Malagò ha confermato l’intenzione di presentare ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della FIGC nelle prossime ore. L’ex presidente del CONI avrebbe deciso di scendere in campo in un momento particolarmente delicato per il calcio italiano, reduce da anni difficili e da risultati deludenti sul piano internazionale.

Nelle ultime settimane, intorno al nome del dirigente romano si sarebbe registrato il sostegno di numerosi esponenti della Lega Serie A, oltre che di diversi allenatori e calciatori. In caso di elezione il prossimo 22 giugno, Malagò potrebbe avviare un profondo processo di rinnovamento del movimento calcistico nazionale, anche alla luce della pesante delusione legata alla terza mancata qualificazione consecutiva della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali, arrivata dopo il ko nei playoff di marzo contro la Nazionale di calcio della Bosnia ed Erzegovina.

La candidatura ufficiale e il progetto di rilancio

Malagò ha spiegato di aver atteso il momento opportuno prima di sciogliere le riserve sulla sua candidatura: “Per rispetto istituzionale della presidente CIO Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo”. Infine, l’annuncio definitivo sulla decisione di candidarsi alla guida della Federcalcio: “Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza”.