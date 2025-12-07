Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: non solo Napoli-Juve, ecco tutta la programmazione
E' il giorno di Napoli-Juventus, ma non solo. In questa domenica c'è tanto calcio in giro per il mondo, dall'Italia al resto dei campionati europei, fino al Sudamerica. Dove saranno visibili tutte le partite in programma per questo 7 dicembre? Di seguito la programmazione televisiva completa.
11.00 Napoli-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Lecce-Parma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Cremonese-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Arzignano-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT e NOW
12.30 Guidonia-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT e NOW
12.30 Inter-Genoa (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Cesena-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Slough Town-Macclesfield (FA Cup) - DAZN
14.00 Elche-Girona (Liga) - DAZN
14.30 Perugia-Ternana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Salernitana-Trapani (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Novara-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Union Brescia-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Monopoli-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Torres-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 L'Aquila-Ostiamare (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Cagliari-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Brighton-West Ham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Lazio-Frosinone (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO
15.00 Monza-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Fiorentina-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Amburgo-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
15.30 Boreham Wood-Newport County (FA Cup) - DAZN
16.00 Celtic-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Valencia-Siviglia (Liga) - DAZN
16.30 Gateshead-Walsall (FA Cup) - DAZN
17.00 Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga femminile) - DAZN
17.15 Empoli-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Fulham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Cavese-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Ravenna-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Audace Cerignola-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Cosenza-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Pro Patria-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Lazio-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Parma-Como (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Espanyol-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
18.30 Anversa-Genk (Campionato belga) - DAZN
18.30 Blackpool-Carlisle United (FA Cup) - DAZN
19.30 Sampdoria-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Napoli-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lorient-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Real Madrid-Celta (Liga) - DAZN
21.30 Tondela-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
23.00 Boca Juniors-Racing (Playoff campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
