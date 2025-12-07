Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: non solo Napoli-Juve, ecco tutta la programmazione

E' il giorno di Napoli-Juventus, ma non solo. In questa domenica c'è tanto calcio in giro per il mondo, dall'Italia al resto dei campionati europei, fino al Sudamerica. Dove saranno visibili tutte le partite in programma per questo 7 dicembre? Di seguito la programmazione televisiva completa.

11.00 Napoli-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Lecce-Parma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Cremonese-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Arzignano-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT e NOW

12.30 Guidonia-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT e NOW

12.30 Inter-Genoa (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Cesena-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Slough Town-Macclesfield (FA Cup) - DAZN

14.00 Elche-Girona (Liga) - DAZN

14.30 Perugia-Ternana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Salernitana-Trapani (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Novara-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Union Brescia-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Monopoli-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Torres-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.30 L'Aquila-Ostiamare (Serie D) - VIVO AZZURRO TV

15.00 Cagliari-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Brighton-West Ham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

15.00 Lazio-Frosinone (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Monza-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Fiorentina-Ternana (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Amburgo-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

15.30 Boreham Wood-Newport County (FA Cup) - DAZN

16.00 Celtic-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

16.15 Valencia-Siviglia (Liga) - DAZN

16.30 Gateshead-Walsall (FA Cup) - DAZN

17.00 Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga femminile) - DAZN

17.15 Empoli-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Fulham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW

17.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Cavese-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Ravenna-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Audace Cerignola-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Cosenza-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Pro Patria-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Lazio-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Parma-Como (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Espanyol-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

18.30 Anversa-Genk (Campionato belga) - DAZN

18.30 Blackpool-Carlisle United (FA Cup) - DAZN

19.30 Sampdoria-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.45 Napoli-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lorient-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Real Madrid-Celta (Liga) - DAZN

21.30 Tondela-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Boca Juniors-Racing (Playoff campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV