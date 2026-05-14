Clamoroso Torreira: preso a pugni da uno stalker ossessionato dalla fidanzata

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L’aggressore, identificato come Burak Doan, avrebbe colpito Torreira con diversi pugni al volto prima di essere fermato e arrestato dalle autorità.

Brutto episodio di violenza in Turchia ai danni di Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray ed ex giocatore di Fiorentina, Sampdoria e Pescara. Il calciatore uruguaiano è stato aggredito all’interno di un centro commerciale di Istanbul da un uomo ossessionato dalla sua compagna, l’attrice e modella turca Devrim Ozkan. L’aggressore, identificato come Burak Doan, avrebbe colpito Torreira con diversi pugni al volto prima di essere fermato e arrestato dalle autorità.

Un’aggressione premeditata

Non si sarebbe trattato del primo episodio legato all’uomo. In passato era già circolato un video che mostrava un precedente confronto tra Doan, Torreira e l’autista del giocatore, vicenda che aveva portato a una temporanea detenzione e all’apertura di un’indagine. Nonostante ciò, l’uomo avrebbe continuato a perseguitare Devrim Ozkan, violando anche una misura restrittiva che gli impediva di avvicinarsi alla donna. Secondo quanto riferito dalla CNN turca, l’aggressione di mercoledì sarebbe stata pianificata. Dopo il fermo, Doan avrebbe dichiarato agli investigatori: “Dopo aver visto delle foto di Devrim Ozkan con lui, circa un anno fa, ho cominciato a odiarlo”. Torreira, dopo essere stato visitato in ospedale, ha successivamente sporto denuncia alle autorità competenti.