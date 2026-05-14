Guardiola verso l’addio al Man City, pronto Maresca: sfuma l’ipotesi Napoli?
Il futuro di Josep Guardiola al Manchester City potrebbe essere arrivato a una svolta decisiva. Dopo dieci anni alla guida degli Citizens, il tecnico catalano sarebbe sempre più vicino all’addio, con le prossime partite che potrebbero rappresentare gli ultimi impegni della sua lunga avventura inglese. Tra queste, anche la sfida contro il Chelsea, indicata come una delle possibili tappe finali del ciclo Guardiola a Manchester.
Maresca prende quota, Napoli alla finestra
In caso di separazione, il Manchester City avrebbe già individuato il possibile erede: Enzo Maresca. L’ex tecnico del Chelsea, già vice di Guardiola nello staff dei Citizens, gode infatti della piena stima dell’ambiente e rappresenterebbe il profilo ideale per raccogliere l’eredità del tecnico spagnolo. Una situazione che potrebbe avere conseguenze anche sul Napoli, da tempo interessato a Maresca come possibile sostituto di Antonio Conte qualora l’allenatore salentino decidesse di lasciare a fine stagione.
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