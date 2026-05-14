Serie A, come cambia la 37ª giornata: il nuovo programma con date e orari
La Lega Serie A ha ufficializzato l’intesa raggiunta con Prefettura e Questura di Roma in merito alla programmazione della prossima giornata di campionato, dopo le polemiche nate dalla sovrapposizione tra il derby della Capitale e la finale degli Internazionali di tennis. L’accordo mette fine alle incertezze degli ultimi giorni e definisce in modo chiaro la gestione degli orari, anche alla luce delle esigenze legate all’ordine pubblico e alla corretta organizzazione degli eventi sportivi nella stessa area cittadina.
Tutte le gare Champions alle 12: confermata la contemporaneità
Per garantire la contemporaneità nella fase decisiva del campionato, tutte le gare coinvolte nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League saranno disputate domenica alle ore 12. Tra queste anche il derby di Roma, oPisa-Napoli ltre alle altre sfide determinanti per la classifica. La Lega ha inoltre confermato che la programmazione televisiva resterà invariata, assicurando la regolare copertura del turno di campionato da parte dei broadcaster.
Di seguito il programma completo della 37ª giornata di campionato.
17/05/2026 Domenica 12.00 Como-Parma DAZN/SKY
17/05/2026 Domenica 12.00 Genoa-Milan DAZN
17/05/2026 Domenica 12.00 Juventus-Fiorentina DAZN/SKY
17/05/2026 Domenica 12.00 Pisa-Napoli DAZN
17/05/2026 Domenica 12.00 Roma-Lazio DAZN
17/05/2026 Domenica 15.00 Inter-Verona DAZN
17/05/2026 Domenica 18.00 Atalanta-Bologna DAZN
17/05/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Torino DAZN
17/05/2026 Domenica 20.45 Sassuolo-Lecce DAZN/SKY
17/05/2026 Domenica 20.45 Udinese-Cremonese DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
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