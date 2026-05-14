Sorpresa Guardiola: è vicino all’addio al City e può fare un anno sabbatico

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In caso di separazione, il City avrebbe già individuato in Enzo Maresca, ex vice di Guardiola, uno dei principali candidati alla successione.

Il futuro di Josep Guardiola potrebbe presto cambiare radicalmente. Dopo dieci anni alla guida del Manchester City, il tecnico catalano è sempre più vicino all’addio ai Citizens e la sfida contro il Chelsea potrebbe rappresentare una delle ultime apparizioni sulla panchina inglese. In caso di separazione, il City avrebbe già individuato in Enzo Maresca, ex vice di Guardiola, uno dei principali candidati alla successione.

Guardiola tra anno sabbatico e Nazionale

Dopo l’esperienza a Manchester, Guardiola starebbe valutando anche la possibilità di prendersi un periodo di pausa, seguendo l’esempio di Zinedine Zidane dopo l’addio al Real Madrid. Tra le ipotesi per il futuro - scrive Tmw - resta anche quella di una Nazionale: Leonardo Bonucci lo ha recentemente indicato come possibile profilo per l’Italia, ma al momento l’operazione appare complicata sia per motivi economici sia per alcune perplessità che Pep nutrirebbe sullo stato del calcio italiano. Più plausibile, invece, un eventuale approdo sulla panchina della Spagna, anche se Luis de la Fuente resta saldo al comando dopo il trionfo a Euro 2024 e con la Roja tra le favorite per il prossimo Mondiale. Novità ufficiali potrebbero arrivare già al termine della Premier League.