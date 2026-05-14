Gioia per Khalaili: l’Union batte l’Anderlecht ai supplementari e vince la Coppa di Belgio

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Gioia per Anan Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise, obiettivo di mercato del Napoli, oggi in campo per 106 minuti.

L’Union Saint-Gilloise continua a confermarsi tra le grandi protagoniste del calcio belga. La squadra di Bruxelles ha conquistato la Coppa del Belgio battendo 3-1 l’Anderlecht dopo i tempi supplementari, al termine di una finale intensa e combattuta. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Union aveva trovato il vantaggio al 74’ con Mac Allister, prima del pareggio dell’Anderlecht arrivato sei minuti più tardi grazie al colpo di testa di Cvetkovic.

L’Union allunga il suo ciclo vincente

Nei supplementari l’Union Saint-Gilloise ha mostrato maggiore brillantezza e lucidità, sfruttando anche l’impatto decisivo dei cambi. Fuseini e Rodriguez hanno infatti firmato le reti che hanno chiuso la sfida sul definitivo 3-1, approfittando delle difficoltà difensive dell’Anderlecht. Per il club di Bruxelles si tratta del secondo trionfo in Coppa negli ultimi tre anni, a cui si aggiunge anche il titolo di campione del Belgio conquistato nel 2025. Continua invece il momento difficile dell’Anderlecht, che chiude ancora una volta la stagione senza trofei. Gioia per Anan Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise, obiettivo di mercato del Napoli, oggi in campo per 106 minuti.