Ha vinto la Roma! Nel pomeriggio la nota ufficiale: “Lavoriamo per domenica”

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Una presa di posizione netta che, di fatto, ha accompagnato e rafforzato la direzione poi confermata

La Lega Serie A e la Prefettura hanno trovato un’intesa definitiva sulla programmazione del derby di Roma e delle altre gare decisive per la corsa alla Champions League. La decisione, maturata nel confronto con le istituzioni e nel solco delle indicazioni del TAR Lazio e dell’Avvocatura dello Stato, prevede lo svolgimento di tutte le partite principali alle ore 12 di domenica 17 maggio. Una scelta dettata da esigenze di ordine pubblico e coordinamento tra città coinvolte, che include anche sfide come Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

In questo scenario, però, a imporsi è stata soprattutto la posizione della Roma, che aveva spinto con forza per la disputa del derby nella giornata di domenica, evitando lo slittamento in altri giorni della settimana. Nel pomeriggio è arrivata anche una nota ufficiale del club giallorosso, che ha rivendicato l’impegno nella tutela dei tifosi e del legame con la propria gente, sottolineando la volontà di garantire la massima accessibilità alla partita. Una presa di posizione netta che, di fatto, ha accompagnato e rafforzato la direzione poi confermata: il derby e le altre gare decisive si giocheranno tutte domenica alle 12.