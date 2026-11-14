Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è il Napoli femminile su Dazn e la Serie C su Sky
Sabato 14 novembre ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio. Si parte alle 12.30 con Napoli-Milan femminile, in diretta su DAZN. Alle 15.00 spazio a Roma-Parma, mentre alle 18.00 si gioca Fiorentina-Lazio. In programma anche numerose sfide di Serie C, tra cui Reggiana-Livorno alle 14.30 e Bari-Foggia alle 17.30, entrambe visibili su Sky Sport e NOW.
Calcio in TV sabato 14 novembre: tutte le partite e dove vederle
La Nations League completa il palinsesto con Kosovo-Israele alle 15.00, Norvegia-Galles e Georgia-Ungheria alle 18.00. In serata, alle 20.45, riflettori puntati su Portogallo-Danimarca, trasmessa da Sky Sport Calcio e NOW. Alla stessa ora disponibile anche Diretta Gol Nations League su Sky Sport Uno e NOW.
Il programma completo:
12.30 Napoli-Milan (Serie A femminile) – DAZN
14.30 Albinoleffe-Union Brescia – Sky Sport, NOW
14.30 Reggiana-Livorno – Sky Sport Calcio, Sky Sport, NOW
14.30 Arzignano-Alcione – Sky Sport, NOW
14.30 Casarano-Picerno – Sky Sport, NOW
14.30 Vis Pesaro-Pianese – Sky Sport, NOW
14.30 Renate-Desenzano – Sky Sport, NOW
15.00 Kosovo-Israele – Sky Sport Max, NOW
15.00 Roma-Parma (Serie A femminile) – DAZN
17.30 Bari-Foggia – Sky Sport Calcio, Sky Sport, NOW
17.30 Lumezzane-Trento – Sky Sport, NOW
17.30 Gubbio-Grosseto – Sky Sport, NOW
17.30 Carpi-Giana Erminio – Sky Sport, NOW
18.00 Norvegia-Galles – Sky Sport Max, NOW
18.00 Georgia-Ungheria – Sky Sport, NOW
18.00 Fiorentina-Lazio (Serie A femminile) – DAZN
20.45 Diretta Gol Nations League – Sky Sport Uno, NOW
20.45 Portogallo-Danimarca – Sky Sport Calcio, NOW
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